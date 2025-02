Instagram könnte Reels als eigene App bringen

Dass Instagram eine Erfolgsstory ist, steht außer Frage. Dass dieser Erfolg auf die Kappe von Facebook beziehungsweise Meta geht, ist jedoch fraglich. Man könnte behaupten, das heutige Instagram sei eine klassische Copy-Paste-Geschichte.

2012 von Facebook gekauft, wurde 2016 das erfolgreiche "Stories"-Feature von Snapchat kopiert. Nachdem Siegeszug von TikTok im Frühjahr 2020 setzte Instagram wieder auf den Strg+C/Strg+V-Shortcut und führte die TikTok-Kopie "Reels" ein.

Reels als direkte Konkurrenz zu TikTok

Dem nicht genug: Nachdem Twitter/X nach der Musk-Übernahme am Boden lag, wurde gleich das gesamte Twitter-Konzept kopiert und der Instagram-Auskoppelung "Threads" zum Leben erweckt. Nun holt Meta offenbar zum nächsten Schlag gegen die Konkurrenz aus.

Reels sollen von Instagram losgelöst werden und eine eigenständige App erhalten. Angeblich wurde die Instagram-Belegschaft über die Möglichkeit eines solchen Vorhabens in Kenntnis gesetzt, wie The Information berichtet. Wie eine derartige Auskopplung der Reels-Funktion in eine eigene App konkret aussehen könnte, ist jedoch unklar.

TikTok vor unsicherer Zukunft

Offenbar will Meta das Vakuum nutzen, in dem sich TikTok gerade befindet. In den USA droht der App bekanntlich ein Verbot beziehungsweise ein erzwungener Wechsel der Eigentümerstruktur. Mit Amtsantritt hat US-Präsident Donald Trump eine 75-tägige Frist gesetzt, in der eine Lösung für die Zukunft von TikTok gefunden werden soll.