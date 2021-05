Klarna-App zeigt 90.000 Usern fremde Kontodaten

Ein fehlerhaftes Software-Update sorgte beim Bezahldienstleister Klarna am Donnerstag dafür, dass Zigtausende Nutzer*innen nach dem Log-in die Kontendaten völlig fremder Personen in ihrem Account angezeigt bekamen. Eine Klarna-Sprecherin bestätigte gegenüber der futurezone die auf Twitter kursierenden Darstellungen von Betroffenen.

Klarna zufolge sollen 90.000 Personen betroffen gewesen sein, was etwa 0,1 Prozent aller User*innen entspricht. Die Berichte, welche Daten zu sehen waren, reichen von Vornamen, Adressen, Telefonnummern, Bankdaten bis hin zu Einkäufen der fremden Accounts.

Klarna: "Keine sensiblen Daten"

Im Gespräch mit der futurezone versucht das Unternehmen zu beruhigen. Zu keiner Zeit seien datenschutzrechtlich sensible persönliche Daten sichtbar oder in Gefahr gewesen, auch Buchungen oder andere Transaktionen mit den fremden Accounts seien zu keiner Zeit möglich gewesen. Man verstehe aber, dass das Empfinden von Betroffenen individuell sei und die eigenen Standards auch höher seien als durch die DSGVO geregelt.

"Nach Entdecken des Fehlers haben wir den Zugang zur App sofort gesperrt und das Problem behoben. Der Zugang über die Web-Oberfläche war ebenso wie Zahlungsdienste, die Händlerschnittstelle sowie die Klarna Card nicht betroffen", erklärte die Sprecherin. Die Anzeige fremder Daten sei zudem völlig willkürlich passiert. Es sei folglich nicht möglich gewesen, gezielt auf bestimmte Accounts zuzugreifen.

Menschlicher Fehler bei App-Update

Da der Fehler schnell gefunden und behoben werden konnte, rechnet Klarna damit, dass der Zugriff auf die App in Kürze wieder möglich sein wird. Aktuell (Stand Donnerstag, 16:30) war die Nutzung der Klarna-App weiterhin nicht möglich. Auf der Webseite von Klarna ist davon zu lesen, dass es "aufgrund eines technischen Fehlers derzeit zu Störungen in unserem System kommt." Die Anmeldung in der App sei nicht möglich.

Gegenüber der futurezone hält Klarna fest, dass ein menschicher Fehler den Vorfall verursacht habe und es sich folglich nicht um einen externen Eingriff in die Systeme gehandelt habe. "Wir möchten uns aufrichtig für jegliche Unannehmlichkeiten entschuldigen", teilte das Unternehmen mit.