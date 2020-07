Neue Facebook-App für Android spart 50 Prozent Daten

Facebook auf Android-Geräten soll aufgrund eines App-Updates doppelt so schnell starten wie bisher. Die neue Facebook-App sorgt zudem dafür, dass etwa die Hälfte der anfallenden Daten eingespart wird. Die im Play Store verfügbare App wurde zudem um 65 Prozent verkleinert, was die Installation ebenfalls erleichtern soll. Während App-Updates nichts Ungewöhnliches sind, ist es in dem Fall aber die Hintergrundgeschichte, die zur Verbesserung geführt hat.