Neue Google Maps-App im Material Design angekündigt

Neu dazugekommen ist jedoch eine verstärkte Uber-Integration. Bereits zuvor zeigte Google Maps bei der Routenberechnung den Fahrtdienst als Option an, nun werden neben der Fahrtdauer auch die Zeit bis zur Abholung und die geschätzten Fahrtkosten angezeigt. Dazu muss jedoch die Uber-App installiert sein. Zudem können in den USA dank OpenTable nun Tische in Restaurants und Lokalen per Maps-App reserviert werden. Das Update soll in den kommenden Tagen ausgeliefert werden, Ungeduldige finden bei Android Police bereits jetzt die APK.