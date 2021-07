Nike überarbeitet beliebte Lauf-App, Läufer hassen sie

Nike+ Running gehört zu den beliebtesten Lauf-Apps für iOS und Android. Im App Store wird sie als Essentials gelistet, im Play Store hat sie mehr als zehn Millionen Downloads. Doch die Liebe der Läufer schwenkt gerade in Hass um.

Nike+ Running gibt es nämlich nicht mehr. Nike hat die App überarbeitet und in Nike+ Run Club unbenannt. Die App wird mit Slogans wie „mehr Spaß am Laufen“ und „von Läufer für Läufer“ angepriesen. Von den Usern hagelt es aber Kritik auf Facebook und Ein-Stern-Bewertungen in den Stores. Im US App Store hat die aktuelle Version der App eine Durchschnittsbewertung von 1,5 Sternen. Die früheren Versionen hatten fünf Sterne.