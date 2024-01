OpenAIs App-Store für GPTs kurz vor Start

GPT-Apps sollen KI in eine große Bandbreite von Anwendungen bringen. Nächste Woche soll der GPT Store öffnen.

In der zweiten Jännerwoche will OpenAI den GPT Store öffnen. Dabei handelt es sich um einen App Store, der unterschiedliche auf OpenAIs GPT-Programmen basierende Apps öffentlich verfügbar machen soll. Das geht aus einem E-Mail heraus, an das TechCrunch gelangt ist. Mit dem GPT Store soll OpenAI vom Anbieter von Large Language Models zum Plattformbetreiber werden.