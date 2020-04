Quibi: Neuer Streaming-Dienst will Smartphones erobern

Zweifel am Konzept

Hinter Quibi steht Filmproduzent Jeffrey Katzenberg, der Gründer von Dreamworks Pictures. Die Prominenz des Gründers spielte wohl eine wichtige Rolle beim Auftreiben der enormen Geldsumme für die App. Speziell für Smartphones ausgerichtete Video-Streaming-Portale gab es bereits in der Vergangenheit. Wie Engadget berichtet, probierte es etwa Samsung mit der App Milk Video.

Bislang hat das Konzept aber keinen durchschlagenden Erfolg gehabt. Ob Quibi wirklich erfolgreich sein kann, wird bezweifelt. Die Eigenproduktionen können nicht mit der Qualität von Serien bei Netflix oder anderen plattformunabhängigen Streaming-Portalen mithalten, heißt es. Außerdem sei es für Zuseher schwieriger, längerfristie Bindungen zu Filmemachern aufzubauen, wie es bei YouTube oft der Fall ist. Die exklusive Beschränkung auf Smartphones mache es zudem unmöglich, Inhalte mit Familie und Freunden gemeinsam anzusehen.

Zwei Tarife

Um Quibi zu nutzen, muss man wie bei anderen Streaming-Diensten bezahlen. Wer 4,99 Dollar pro Monat zahlt, erhält Werbeeinblendungen. Für 7,99 Dollar monatlich fallen diese weg. Der Dienst wurde in den USA gestartet und soll schrittweise auch in anderen Ländern zugänglich sein. Der Starttermin am 6. April stand zuletzt wegen des Ausbruchs der Corona-Krise in der Schwebe. Gründer Jeffrey Katzenberg und CEO Meg Whitman entschieden sich am Ende dennoch dafür. Am Montag wurde die App laut TechCrunch über 300.000 mal heruntergeladen. Im Apple App Store erklomm die App damit Rang drei der meistgeladenen Apps. Bei Google Play lag Quibi nur auf Rang 29.