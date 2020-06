Runtastic bereitet sich auf die Apple Watch vor

Mit Runtastic habe er noch lange nicht das Ziel erreicht. „Wir befinden uns mitten in einer Reise“, so Gschwandtner, der im Vorjahr 50,1 Prozent seines Unternehmens an den Axel Springer Verlag verkauft hat. Dass er zu früh verkauft hat und über kurz oder lang einer der großen US-Konzerne wie Google, Facebook oder Apple zugeschlagen hätte, glaubt Gschwandtner nicht. Google und Apple haben ihre eigenen Gesundheits- und Fitness-Apps in ihren Geräten, „das kann man als Risiko oder auch als Chance sehen“, so Gschwandtner. „Wenn die großen jetzt einsteigen bedeutet das, dass wir vor fünf Jahren wohl was richtig gemacht haben.“ Jetzt ist er drauf und dran, Runtastic noch stärker als Marke zu positionieren und ein riesiges Ökosystem aufbauen. Hardware, wie Uhren, Herzfrequenzmesser oder Fitness-Bänder gibt es bereits. Nun will man das Runtastic-Reich mit noch mehr Apps und weiteren Kooperationen vergrößern.