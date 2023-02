Spotify schafft das Herz-Symbol für Lieblingslieder ab

Das neue Symbol soll in den kommenden Wochen weltweit ausgerollt werden. Spotify verspricht sich davon eine Vereinfachung.

Die Umstellung wird weltweit umgesetzt und sollte in den kommenden Wochen alle User*innen erreicht haben. Bei einigen Nutzer*innen wird die Funktion bereits seit vergangenem Jahr getestet. Obwohl die Veränderung nur minimal ist, dürfte es einigen Nutzer*innen schwerfallen, sich daran zu gewöhnen.

Die Musikstreaming-App Spotify schafft das Herzsymbol zum Markieren von Lieblingsliedern ab. Stattdessen wird die Funktion mit dem " Zu Playlist hinzufügen"-Icon zusammengelegt. Beide Funktionen sind künftig unter einem Plus-Symbol zu finden, wie Spotify in einer Aussendung schreibt.

Wer in Zukunft einen Song zu seinen Favoriten hinzufügen möchte, tippt auf das Plus-Symbol neben dem Songtitel. Daraufhin erscheint ein grüner Haken. Wer das Lied zu einer anderen Playlist hinzufügen möchte, tippt erneut auf den Haken. Erst dann erscheint die Möglichkeit, den Song einer Playlist zuzuordnen. Das funktioniert nicht nur mit Songs, sondern auch mit Alben, anderen Playlists, Hörbüchern oder Podcasts bzw. Podcast-Episoden.

Änderung soll Zeit sparen

In ihren Tests fand Spotify heraus, dass das Plus-Symbol es den Nutzer*innen ermöglicht, mehrere Playlists auf einmal als Favoriten auszuwählen. Das soll einiges an Zeit einsparen. Zudem sei die Umstellung besser für Kreator*innen, da ihre Inhalte so eher angehört würden.