Fans hieven Brasilianerin mit Tricks auf Spotify-Charts-Spitze

Am 25. März war die Sängerin Anitta die erste Brasilianerin, die auf Platz 1 der weltweiten Musik-Charts von Spotify stand. An dem Tag alleine wurde ihr Song "Envolver" 6,4 Millionen Mal gestreamt, 4,1 Millionen Mal alleine in Brasilien. Der Aufstieg in den Charts hat einen kuriosen Hintergrund, wie die Webseite Rest of World berichtet. Dabei wurde nämlich ein wenig getrickst.