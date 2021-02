Stopp Corona App könnte zum Test- und Impfnachweis werden

Wer derzeit in bestimmte Länder verreisen will, braucht vielerorts einen negativen Corona-Test. Auch Impfnachweise sind seit Längerem im Gespräch. Das Verkehrsministerium kündigte im Ö1-Morgenjournal an, dass die Stopp-Corona-App bald als Nachweistool für Corona-Tests und Impfungen für Flugreisen dienen könnte. Magnus Brunner (ÖVP), Staatssekretär für Luftfahrt im Verkehrsministerium, sagte dazu: „Experten bestätigen, dass es eine kostengünstige, rasche und einfache Möglichkeit ist, in der App die Testnachweise zu administrieren.“

Testnachweis ja, Impfnachweis fraglich

Das Rote Kreuz bestätigt auf futurezone-Anfrage, dass derzeit geprüft werde, ob und in wie weit es technisch möglich ist, die Stopp-Corona-App als Testnachweis zu nutzen. Es habe bereits erste Gespräche dazu gegeben, heißt es. „Vorraussetzung für diese Funktion wäre jedenfalls der größtmögliche Datenschutz und die Freiwilligkeit. Prinzipiell wäre die freiwillige Integrierung von Testergebnissen in die App unter diesen Gesichtspunkten vorstellbar“, so eine Pressesprecherin des Roten Kreuzes. Die Stopp Corona-App haben in Österreich knapp 1,4 Millionen Menschen runtergeladen. Insgesamt wurden damit, wie berichtet, von Nutzern rund 10.000 Warnungen verschickt.