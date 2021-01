7 Fragen und Antworten zum e-Impfpass

Die Corona-Pandemie hat ein IT-Projekt, über das man erstmals im Jahr 2006 diskutiert hatte, nun blitzschnell zur Umsetzung gebracht. Seit 2018 wird daran gearbeitet, vergangenes Jahr startete die Pilotphase in Wien, Niederösterreich und der Steiermark. Nun soll der e-Impfpass den derzeitigen Papier-Impfpass bis Ende März flächendeckend ersetzen. Basis dafür ist ein zentrales, nationales Impfregister, in dem alle Impfdaten gespeichert werden. Die futurezone hat die wichtigsten Infos für euch zusammengefasst und dazu mit Franz Leisch, Geschäftsführer der ELGA GmbH, gesprochen.

Was kann der e-Impfpass?

Wie beim klassischen Impfpass auf Papier werden im e-Impfpass zukünftig alle Impfungen aufgezeichnet, die eine Person erhalten hat. Das gilt auch für die Corona-Impfung, die aus zwei Teilimpfungen besteht. In der ersten Stufe werden Personen ihre Impfungen im ELGA-Portal aufrufen, abspeichern und ausdrucken können. Für die zweite Jahreshälfte 2021 ist auch eine eigene App geplant. Vorgesehen ist langfristig auch eine Erinnerungsfunktion.



Was ist das zentrale Impfregister?

Bisher hat jedes Bundesland eine eigene Impfdatenbank betrieben und die Daten waren nicht einheitlich. Deshalb wurde ein nationales Impfregister geschaffen, in dem alle Impfungen erfasst werden sollen. In diesem zentralen Impfregister wird gespeichert, wer an welchem Tag von wem mit welchem Impfstoff geimpft worden ist. Die lokalen Datenbanken der Bundesländer bleiben bestehen, aber die Daten werden mit dem Impfregister synchronisiert.



Warum braucht man das?

Digitale Daten sind für das öffentliche Gesundheitswesen wichtig. Gerade wenn es um den Ausbruch von bestimmten Krankheiten geht, ist es wichtig zu wissen, wie viele Personen dagegen geimpft sind. Nichts zeigt dies deutlicher als die aktuelle Corona-Pandemie. Entscheidungen sollen künftig auf einer verlässlichen Datenbasis getroffen werden können.



Warum gibt es kein Opt-Out?

Weil es der Gesetzgeber so festgelegt hat. Der Hintergedanke ist der, dass es aus epidemiologischer Sicht Sinn macht, dass die Daten vollständig sind und man die Durchimpfungsrate berechnen kann.