"Nationales Impfregister ist online und läuft"

Ende Oktober 2020 startete die Pilotphase des elektronischen Impfpasses in Wien, Niederösterreich und der Steiermark mit der elektronischen Erfassung der Influenza-Impfung an einzelnen Standorten. Doch Corona hat alles verändert: Das IT-Projekt muss nun viel zügiger umgesetzt werden als geplant, denn am 27. Dezember 2020 begannen die ersten Covid-19-Impfungen im Land.

Diese werden nun im zentralen Impfregister nacherfasst, denn für die ersten Geimpften standen die digitalen Funktionen noch nicht zur Verfügung und diese bekamen ihre Impfung noch auf Papier bestätigt. Der e-Impfpass soll aber bis Ende März flächendeckend in ganz Österreich eingeführt werden und die Papier-Variante langfristig ersetzen. Jede Covid-19-Impfung soll im e-Impfpass verpflichtend eingetragen werden. Basis dafür ist ein zentrales, nationales Impfregister, in dem alle Impfdaten - also wer wann gegen was geimpft wurde - gespeichert werden.

Auch die Daten der Covid-19-Teilimpfungen werden in diesem zentralen System erfasst. Damit lassen sich exakte Durchimpfungsraten der Bevölkerung ermitteln. Diese Daten können gerade bei einer Epidemie äußerst sinnvoll sein, um wichtige Entscheidungen zu fällen. Für die Umsetzung des Systems veranwortlich ist die ELGA GmbH, doch für die Koordination mit den einzelnen Impfstellen sind die Länder verantwortlich.

Wir haben mit Franz Leisch von der ELGA GmbH darüber gesprochen, was der bisherige Status Quo des Projekts ist, wo die größten Herausforderungen liegen und wieviel die Einführung kostet.