Wenn Algorithmen über die Impfstoffverteilung entscheiden

„F.ck the Algorithm!“ stand auf einem Protestschild von Ärzten des Stanford University Medical Center. Sie protestierten gegen einen Algorithmus, der nur sieben Ärzte impfen wollte, die direkt mit Patienten arbeiten. Der Algorithmus war eingesetzt worden, um „fair“ zu entscheiden, wer die wertvollen 5000 Impfdosen, die gegen das Coronavirus schützen sollen, erhalten soll.



Doch der Algorithmus hatte klare „Vorlieben“: Er bevorzugte etwa über-60-jährige Ärzte, die seit der Corona-Krise ihre Patienten nur noch von zu Hause aus aus der Ferne behandeln, und nicht etwa jene - oft viel jüngeren - Ärzte, die täglich im Krankenhaus mit dem Coronavirus in Kontakt kommen und demnach einem höheren Risiko ausgesetzt sind, sich anzustecken.

Tod wichtiger als Infektionsrisiko

Der Algorithmus, der am Stanford University Medical Center zum Einsatz kam, war so programmiert worden, dass er Menschen schützen wollte, die das höchste Risiko zu sterben haben - und nicht Menschen, die das höchste Risiko haben, sich mit Corona zu infizieren. So sollten die Impfungen laut Algorithmus an jene älteren Kollegen gehen, die derzeit vor allem Online-Sprechstunden abhalten, und nicht an jene, die derzeit an vorderster Front gegen Covid-19 kämpfen.

Die betroffenen Ärzte empfanden dies nicht als fair uns tauchten bei der Pressekonferenz mit Protestschildern auf. Sie fühlten sich vom Algorithmus benachteiligt. Hinter dem händisch programmierten Algorithmus steckt eine relativ einfache Formel, es kamen keine Methoden wie Machine Learning zum Einsatz. So wurden schlichtweg bestimmte Kriterien wie Alter gegenüber dem Risiko, sich bei der Arbeit mit Covid-19 anzustecken, bevorzugt.

Doch vergessen wurde offenbar, den Algorithmus vor dem Einsatz zu testen und zu hinterfragen, ob er auch tatsächlich die gewünschten Ergebnisse liefern wird. Menschen und Kontrollmechanismen hätten ein derartiges Debakel verhindern können.