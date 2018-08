SVA startet App: “Simplizität steht im Fokus”

Digitalisierungsprozess

Der Launch der App erfolgt im Rahmen des Digitalisierungsprozesses “SVA2020”, wie Aubauer erklärt. “Wir versuchen hier nicht in Einzelprojekten zu denken, sondern wollen übergreifend ein Gesamtbild verfolgen.” Im Groben gehe es um die Attraktivität der Onlineservices und die App sie hier nun ein weiterer Teil davon. “Wir haben uns bei der App zunächst auf jene Funktionalitäten konzentriert, bei denen wir ein Massenvolumen sehen, also das, was die Kunden am meisten bewegt”, erklärt Aubauer. Das soll sowohl auf Kundenseite als auch SVA-intern in Zukunft zur Zeitersparnis führen.

Schon bisher hat die SVA ihren Kunden einige Onlinedienste zur Verfügung gestellt. Wie Aubauer erklärt, habe man hier in den vergangenen Jahren zwei Stoßrichtungen verfolgt: “Einerseits ging es darum, die Funktionalitäten auszuweiten, andererseits aber auch darum, die Services leichter auffindbar zu machen, das betrifft etwa die Gestaltung unserer Webseite.” Man versuche die Leute mit möglichst wenigen Klicks an die “richtigen Stellen” zu bekommen. Auch hier gehe es wie bei der App um Einfachheit. “Der Internetuser gibt sehr schnell auf, wenn er nicht rasch zum Ziel kommt”, sagt Aubauer. “Da haben wir erkannt, dass der Aufbau unserer Seiten nicht immer ideal war. Daher gibt es auch hier einen laufenden Wandel und Weiterentwicklungsprozess.”

Vorbild Onlinebanking

Bei der Gestaltung der SVA-Onlineangebote orientiere man sich auch ein Stück weit an Onlinebanking-Diensten, sagt Aubauer. “Es geht um ein Gesamterlebnis, also eine Kundenzone, in der man Zugriff auf alle Services hat und sich nicht einzeln irgendwo Formulare herunterladen muss.” Hier sei schon einiges im Rahmen des Digitalisierungsprozesses online gegangen, weitere Funktionen sollen folgen. Sinn und Zweck, Dienste auch bei der SVA in die digitale Welt zu übertragen, ist es laut Aubauer, mehr Raum für komplexe Beratungen zu schaffen, für die die Kunden dann tatsächlich noch zu den Beratern kommen. Natürlich geht es dabei auch darum, Prozesse innerhalb der SVA effizienter zu gestalten.

Im Zuge der Entwicklung der Onlinedienste und auch der neuen App bezieht die SVA laut Aubauer auch immer wieder Kunden-Feedback mit ein. Dabei betont der Generaldirektor auch, dass man penibel auf den Datenschutz achte. “Uns ist natürlich klar, dass wir es hier mit besonders sensiblen Daten zu haben und das immer ein heikles Thema ist.” Daher habe man auch intern eine eigene Einheit, die sich nur mit den Themen Datenschutz und Sicherheit beschäftige. “Einerseits geht es da natürlich um Compliance-Regeln im Zusammenhang mit der DSGVO. Auf technischer Ebene etwa gehören aber auch regelmäßig simulierte Hackerangriffe zu unseren Sicherheitsmaßnahmen” so Aubauer.