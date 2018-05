Tinder Places: Dating-App bringt neue, gruselige Funktion

Places soll einen eigenen Platz in der App erhalten, also unabhängig von der Swipe-Page. Die Location-Funktion wird in Form einer interaktiven Landkarte aufbereitet, in der die eigenen Places angezeigt werden. Klickt man auf einen Ort, werden einem passende Tinder-Nutzer angezeigt.

Die eigene User-spezifische Landkarte mit eingezeichneten Orten ist dabei für andere Tinder-Nutzer nicht sichtbar. Ebenso werden Tinder-Nutzer die Location-History anderer Tinder-User nicht einsehen können.