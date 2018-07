VLC sperrt Huawei-Handys, um negative Reviews zu vermeiden

Dem Schritt gingen einige negative Reviews zuvor, in denen sich Nutzer darüber beschwerten, dass der Player nicht korrekt funktioniere. Konkret betrafen die Probleme die Funktion, Audio im Hintergrund abzuspielen. Der Grund für dafür liegt jedoch nicht in der VLC-App, sondern in der Eigenschaft von Huawei-Handys, Hintergrund-Apps sehr aggressiv zu beenden. Damit soll im Alltag Akku gespart werden.

Die VLC-Macher finden die entsprechende Funktion absurd, wie sie unter anderem in einem französischsprachigen Tweet festhielten. Das Blockieren einer normalen Android-Funktion sei absurd. „Warum nicht gleich alle Apps killen und das Handy ausschalten. Das würde noch mehr Akku sparen“, so die VLC-Macher.