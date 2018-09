WhatsApp könnte einen Dark Mode bekommen

In einem Blogpost verweisen die Experten von WABetaInfo auf weitere mögliche Neuerungen, basierend auf einem Update, das in Googles Play Beta Programm eingespielt wurde.

Dabei wird unter anderem auf das „Swipe to Reply“-Feature eingegangen, dass es bald bei WhatsApp geben könnte. Mit diesem ist es möglich, in einem Gruppenchat die Nachricht eines Freundes nach rechts zu wischen, um diese in der eigenen Antwort zu zitieren. Ein Veröffentlichungsdatum für das Feature ist noch nicht bekannt. Den Experten zufolge dürfte es aber nicht mehr lange dauern, zumal sich der Programmieraufwand in Grenzen hält.