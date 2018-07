WhatsApp schränkt nach Morden Weiterleiten von Nachrichten ein

„Wir glauben, dass diese Veränderungen - die wir weiterhin überprüfen werden - dabei helfen, WhatsApp so zu bewahren, wie es vorgesehen war: als private Messaging-App“, schrieb WhatsApp in einem Blogpost. WhatsApp ist der bevorzugte Messenger in Indien und wird dort von mehr als 200 Millionen Menschen genutzt. Die indischen Behörden setzen WhatsApp-Eigentümer Facebook stark unter Druck und drohen mit Konsequenzen.

„Wenn Gerüchte und Falschmeldungen in böser Absicht verbreitet werden, kann das dafür verwendete Medium nicht einfach jegliche Verantwortung und Rechenschaft ablegen“, gab das indische Technologie-Ministerium am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. Sollte Facebook das Problem nicht in den Griff bekommen, drohen rechtliche Konsequenzen und WhatsApp werde wegen Beihilfe belangt.