Wie man Instagram-Bilder am Desktop hochlädt

Instagram-Bilder vom PC uploaden : So funktioniert's

Da die Instagram-App nicht allen Smartphones zugänglich ist, hat die Bilderplattform eine mobile Webseite, über die man dann mit dem Handy seine Bilder auch ohne App posten kann.

Dafür ist es notwendig, dem Browser vorzugaukeln, dass man am Smartphone sitzt. Man muss also am Desktop-Computer in den "Mobile View" wechseln. Einen kleinen Haken hat das Ganze aber: Man kann selbst im "Mobile View" die Bilder nicht mit den gewohnten Instagram-Filtern bearbeiten. Man kann also nur #nofilter-Bilder hochladen.