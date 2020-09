Wiener Linien, Lokalbahnen und VOR testen GPS-Ticket per App

Eine neue App soll den Ticketkauf für Öffis im Osten Österreichs vereinfachen. Damit wird einfach per GPS bzw. Standort-Funktion des Handys registriert, wo man ein- bzw. ausgestiegen ist. Per Swipe muss man den Standort lediglich vor und nach jeder Fahrt bestätigen.

Am Ende des Tages wird schließlich - etwa je nachdem, ob für die Nutzer Einzeltickets oder eine Tageskarte günstiger kommen - das passende Ticket ermittelt und entsprechend abgerechnet. Damit entfalle gerade für Selten- und Gelegenheitsfahrer der Blick auf das große Ticketangebot, wie es in einer Presseaussendung heißt.

Getestet wird der Ticketkauf per sogenannten „Check-in/Check-out“-Prinzip nun von der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR), den Wiener Linien und Wiener Lokalbahnen, wie aus einer Presseaussendung hervorgeht. Zum Einsatz kommt dabei die Fairtiq-App, die es auch bereits in Vorarlberg, Linz sowie in der Schweiz und einigen Orten in Deutschland gibt.