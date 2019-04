737 Max wird für Boeing zum Milliardengrab

Das Desaster um den Flugzeugtyp 737 Max von Boeing wird zur milliardenschweren Belastungsprobe für den US-Flugzeugbauer. Die mittelfristigen Folgen sind noch gar nicht abschätzbar, wie Boeing am Mittwoch zugeben musste. Aktuell präsentierte Zahlen zeichnen allerdings ein düsteres Bild. So brach der Gewinn brach im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar ein.

Schon eine Milliarde Dollar Kosten

Der Konzern bezifferte die Kosten durch die 737-Max-Krise für das abgelaufene Quartal auf über eine Milliarde Dollar. Der Umsatz sank um zwei Prozent auf 22,9 Milliarden Dollar. Damit fielen die Ergebnisse insgesamt zwar schlechter als an der Wall Street erwartet aus. Dennoch reagierten Anleger zunächst gelassen, was auch am Ausbleiben weiterer Hiobsbotschaften und Beteuerungen von Boeing-Chef Dennis Muilenburgs zu Fortschritten bei der Wiederzulassung der 737-Max-Flieger gelegen haben dürfte.

Für Boeings Geschäft ist die 737-Max-Baureihe von enormer Bedeutung. Laut Analysten der Berenberg Bank steuerte die Serie bisher knapp ein Drittel zum Umsatz und einen Großteil des Gewinns bei. Boeing hat zuletzt keine neuen Aufträge für die Maschinen erhalten, sitzt aber nach wie vor auf Tausenden Bestellungen - bislang halten sich die Airlines mit Stornierungen zurück.