A1 bewirbt sein Netz als 100 Prozent klimafreundlich

Mit der durch durch die Prüforganisation TÜV SÜD bestätigte CO2-Neutralität sei man der erste und einzige Anbieter in Österreich, der ein grünes Netz anbieten könne, sagte A1-Chef Hannes Ametsreiter am Montag vor Journalisten in Wien. Diese Erfolge seien unter anderem durch innovative Kühlsysteme, effiziente Planung von Fahrten zu Kunden und virtuelle Meetings erzielt worden. Durch Videokonferenzen seien die Reisekosten A1-intern um 25 Prozent gesenkt worden. Auch verwies Ametsreiter auf eigene Photovoltaikanlagen im Technologiezentrum Arsenal und bei der Satelliten-Anlage Aflenz.

Ungeachtet der eigenen Experimente mit Photovoltaikanlagen - unter anderem werden sukzessive auch Telefonzellen zu Stromtankstellen für E-Fahrzeuge mit eigener Photovoltaik-Überdachung umgerüstet - gebe es aber keine Pläne, als Stromanbieter ins Geschäft einzusteigen, meinte Ametsreiter auf Nachfrage der futurezone. Gleichwohl ortet A1 Geschäftspotenzial, da es angesichts zunehmend dezentraler Energieproduktionen entsprechende Kommunikations- und IT-Infrastruktur benötige, um ein stabiles Energienetz zu garantieren.