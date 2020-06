A1 verlor im vergangenen Jahr 291.500 Kunden

Im September 2013 hatte A1 in Österreich noch 5,7394 Millionen Mobilfunkkunden. Im September 2014 waren es nur noch 5,4479 Millionen. Das entspricht einem Rückgang von 5,1 Prozent oder 291.500 Kunden, wie im Geschäftsbericht der Telekom Austria nachzulesen ist. Die Zahl der Festnetzanschlüsse in Österreich ist im selben Zeitraum sogar leicht gestiegen. Bei den Mobilfunkkunden hat A1 auch dann verloren, wenn die außerösterreichischen Märkte berücksichtigt werden. Die Gesamtzahl der Kunden in Mittel- und Osteuropa ist von 20,1873 Millionen auf 19,903 Millionen zurückgegangen.

Im vergangenen Jahr haben sich die Preise bei A1 und anderen österreichischen Mobilfunkanbietern teilweise drastisch erhöht (die futurezone berichtete). Diese Tarifanpassungen haben bei vielen Kunden das Bedürfnis zum Anbieterwechsel geweckt. Durch den angekündigten Start neuer, virtueller Netzbetreiber soll sich die Konkurrenzsituation in Österreich wieder verschärfen, was sinkende Preise nach sich ziehen soll, wie sich die Regulierungsbehörde erwartet.