A1 wegen kostenpflichtiger Helpline verurteilt

Die A1 Telekom Austria ist wegen ihrer kostenpflichtigen Helpline für „Georg“-Kunden verurteilt worden. Die Verwendung von 0820-Nummern als Kundenhotlines ist unzulässig, so das Handelsgericht (HG) Wien unter Berufung auf den Europäischen Gerichtshof ( EuGH) – das Urteil im Volltext. Unrecht ist auch, dass die Kunden ihre Freiminuten ausgerechnet für die Hotline nicht verwenden durften. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Geklagt hat der Verein für Konsumenteninformation (VKI). „Ein Unternehmer, der seinen Kunden eine telefonische Kontaktaufnahme ermöglicht, darf den Kunden hierfür kein Extraentgelt verrechnen“, so VKI-Jurist Maximilian Kemetmüller am Mittwoch in einer Aussendung.