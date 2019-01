VKI klagt: Amazons Dash-Buttons auch in Österreich vor Gericht

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) in Österreich plant eine Klage gegen Amazons Dash-Buttons, wie die Presse berichtet. Dash-Buttons sind Bestellknöpfe, die über eine WLAN-Verbindung die Bestellung eines jeweils festgelegten Produkts per Knopfdruck bei Amazon aufgeben. In Deutschland sind die Dash-Buttons verboten, ein Gericht hat das Urteil soeben in zweiter Instanz bestätigt. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.