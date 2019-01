Neues iPhone kaputt: VKI half Kundin gegen Apple und A1 Shop

Recht auf Gewährleistung

Der Fall zeigt, dass Händler den Kunden oft die Gewährleistung verschweigen. Verbraucher haben aber dem jeweiligen Verkäufer gegenüber ein Recht auf Gewährleistung. „Dieses Recht darf in keiner Weise eingeschränkt oder gar ausgeschlossen werden", heißt es seitens des VKI. Der Käufer hat dabei in der Regel die Wahl, ob die gekaufte Sache repariert oder ausgetauscht werden soll. Im Unterschied zur Gewährleistung gibt es für die Garantie keine inhaltlichen Vorgaben.



Bei Apple gibt es hier freilich immer wieder Probleme. Nach der eingeschränkten Garantie von Apple hat der Technologiekonzern die Wahl, das Gerät zu reparieren, auszutauschen oder den Kaufpreis zurückzuerstatten, nicht aber der Kunde. Wählt Apple den Austausch, ist auch ein Austausch in ein bereits benutztes, neuwertiges Gerät möglich.



„Gibt es auch eine Herstellergarantie, haben Konsumentinnen und Konsumenten die freie Wahl, ob sie von der Gewährleistung oder der Garantie Gebrauch machen. Sie müssen sich also nicht mit der Garantie zufrieden geben. Wir raten dazu, auf die Gewährleistung zu bestehen und das auch zu dokumentieren“, sagt Beate Gelbmann, Leiterin der Abteilung Klagen im VKI.