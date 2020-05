abalo: “Die Nutzer wollen mehr Werbung sehen”

Das Smartphone als interaktive Plakatwand, so das Grundkonzept des österreichischen Start-ups abalo Media, wird mittlerweile von 55.000 registrierten Usern genutzt. Im Frühling war abalo mit dem Vorsatz gestartet, die “Werbewelt zu revolutionieren” .

Glaubt man den Firmengründern Michael Mass (Marketing) und Alexander Zrost (CEO), so verläuft bislang alles nach Plan. “Wir haben inzwischen 100.000 App-Downloads überschritten, bis Ende des Jahres wollen wir unser Ziel von 200.000 registrierten Nutzern erreichen”, sagt Zrost im Gespräch mit der futurezone am Rande der derzeit stattfindenden Marktingmesse dmexco in Köln.

Nach dem offiziellen Markteintritt in Österreich Ende April hatte abalo auch schnell den Schritt nach Deutschland gewagt. “Es ging eigentlich schneller, als wir zunächst gedacht hatten. Aber es lag einfach auf der Hand, im Internet lässt sich schließlich nicht einfach so eine Grenze hochziehen”, so Zrost. Die User seien auch in Deutschland schnell auf abalo aufmerksam geworden, mit Ende Juni wurde schließlich eine Niederlassung in Berlin gegründet.

Auch das Ziel mit Jahresbeginn 2014 in die USA zu expandieren, sei weiterhin aufrecht. Schon zum Österreichstart hatten die Firmengründer ihre Internationaliserungspläne angekündigt. Derzeit suche man dafür jedoch noch einen Investor, ohne sei der Schritt in die USA kaum machbar.