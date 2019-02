Abbiegeassistent für LKW erst ab 2024 geplant

Unter österreichischem EU-Vorsitz wurde darüber bei einem EU-Wettbewerbsfähigkeitsrat am 29. November des Vorjahres in Brüssel eine Einigung auf die Eckpunkte erzielt. So wird in Annex II B6 des Verordnungsentwurfs das „Blind Spot Information System“ - eine von Volvo entwickelte Technologie zur Vermeidung „toter Winkel“ - als eine von mehreren Installationen zur Förderung der Verkehrssicherheit aufgezählt, einen eigenen ausformulierten Absatz dazu gibt es bisher nicht.

Einführung könnte früher kommen

Bei der Abstimmung im zuständigen Binnenmarktausschuss am Donnerstag will sich der Europaabgeordnete Othmar Karas ( ÖVP) für eine frühere Einführung als bisher geplant aussprechen. „Leben schützen hat Vorrang. Wir wollen, dass ab 2021 - früher als bisher geplant - alle Lkw-Abbiegeassistenten haben müssen“, so Karas.