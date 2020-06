Adobe kommt bei Umbau voran

Der Software-Spezialist Adobe kommt beim Umbau seines Geschäfts zu einem Abo-Modell voran. Bei den Geschäftszahlen macht sich der Wandel aber immer noch negativ bemerkbar. Der Umsatz in dem Ende Februar abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal stagnierte bei einer Milliarde Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) nach US-Börsenschluss mitteilte. Inzwischen komme jedoch über die Hälfte des Geschäfts aus den neuen Abo-Diensten. Der Gewinn ging im Jahresvergleich von 65 auf 47 Millionen Dollar zurück.

Adobe will sich mit dem Abo-Modell von den bisherigen Zyklen abkoppeln, bei denen auf Geschäftsschübe nach Erscheinen neuer Software Durststrecken folgten. Bis Ende 2015 will der Konzern rund vier Millionen Kunden in seinen Cloud-Diensten haben.