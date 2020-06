Air-Berlin-Tochter Niki startet mit Internet an Bord

Einem Bericht von Austrian Aviation Net zufolge wird Niki demnächst mit Internet an Bord starten und damit auch Konkurrent AUA zuvorkommen. Vorgesehen ist WLAN an Bord vorerst für Abu-Dhabi-Flüge in dem dafür umgebauten Airbus A320. Das Service soll offenbar auch in der Economy Class zum Start kostenlos sein. Business-Klasse-Gäste bekommen ein iPad als Leihgabe zum Surfen zur Verfügung gestellt.