Aktionär verklagt Schnäppchen-Portal Groupon

Das US-Online-Schnäppchen-Portal Groupon ist wegen seiner jüngst bekanntgewordenen Bilanzfehler von einem Aktionär verklagt worden. In der Klage, die am Dienstag bei einem Gericht in Chicago einging, wird Groupon vorgeworfen, die Aktionäre mit Blick auf die finanziellen Aussichten der Firma in die Irre geführt zu haben. Eine Groupon-Sprecherin lehnte eine Stellungnahme dazu ab.

Ermittlungen laufen

Groupon war vor fünf Monaten an die Börse gegangen und musste