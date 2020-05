Aktionäre reichen Sammelklage gegen Blackberry ein

Eine Reihe von Aktionären des kanadischen Handyherstellers Blackberry fühlt sich vom Unternehmen hinters Licht geführt und fordert Entschädigung für Kursverluste. Die optimistischen Angaben zum Verkauf der neuen Smartphones mit dem Betriebssystem Blackberry 10 hätten falsche Hoffnungen geweckt und Anleger „hunderte Millionen Dollar gekostet“, heißt es in der am Dienstag in Montreal eingereichten Sammelklage gegen das Unternehmen.

Getäuscht fühlten sich Anleger, die vom 27. September 2012 bis 20. September 2013 Aktien von Blackberry kauften, wie aus der Klage hervorgeht. Die zuständige Anwaltskanzlei Tony Merchant erklärte, das Blackberry-Management habe in seinen Mitteilungen an die Börse „wissentlich oder fahrlässig“ erklärt, die Geräte mit dem neuen Betriebssystem kämen weltweit gut bei den Kunden an und die finanzielle Lage des Unternehmens sei solide.