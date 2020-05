Alcatel-Lucent streicht 15.000 Stellen weltweit

Wie die Wirtschaftszeitung "Les Echos" und der "Figaro" am Montagabend übereinstimmend berichteten, will das Unternehmen zudem seine Standorte in Toulouse und Rennes schließen. Alcatel-Lucent, das derzeit rund 72.000 Menschen weltweit beschäftigt, wolle zugleich 5.000 neue Jobs schaffen. Ein entsprechender Sozialplan solle am Dienstagmorgen den Gewerkschaften vorgestellt werden.

Im ersten Halbjahr 2013 musste Alcatel-Lucent einen Verlust von 885 Millionen Euro hinnehmen, nach 396 Millionen Verlust im Vorjahreszeitraum. Das durch eine Fusion aus Alcatel und dem US-Konzern Lucent entstandene Unternehmen kämpft seit Jahren mit der Krise.