Siemens streicht 15.000 Stellen

Der Siemens-Sprecher betonte am Sonntag allerdings, dass es in Deutschland keine betriebsbedingten Kündigungen geben werde. Auch im Ausland strebe das Unternehmen ähnliche Lösungen an. „Ein Abbau in einem Bereich bedeutet nicht zwangsläufig Jobverlust“, sagte er. Viele Mitarbeiter könnten in anderen Bereichen eingesetzt werden. Zudem werde mit Altersteilzeitmodellen oder Abfindungen gearbeitet. Wie sich der Abbau regional und auf einzelne Geschäftsfelder detailliert aufteilt, ist unklar.

In dem am 30. September zu Ende gehenden Geschäftsjahr ist das Sparprogramm nach Angaben des Unternehmenssprechers bezüglich der Jobs bereits etwa zur Hälfte umgesetzt worden. Dennoch sei die Gesamtzahl der Stellen in etwa unverändert geblieben. Am Ende des Geschäftsjahres 2011/12 hatte der Konzern rund 370.000 Beschäftigte weltweit. „Es gibt auch Bereiche, in denen wir wachsen“, sagte der Sprecher.