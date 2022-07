Aktie von chinesischem Amazon-Konkurrenten Alibaba bricht ein

Die in den USA notierten Aktien von Alibaba gehen wegen eines drohenden Ausschlusses von der Wall Street auf Talfahrt. Die Papiere des chinesischen Amazon-Rivalen schlossen am Freitag an der New Yorker Börse rund 11 Prozent im Minus. Der Internet-Konzern hatte dort 2014 den größten Börsengang der Geschichte hingelegt. Die US-Börsenaufsicht SEC hat die Alibaba-Aktien auf eine Liste mit chinesischen Unternehmen gesetzt, die möglicherweise delistet werden.

Auf der Liste stehen inzwischen 270 chinesische Firmen. Grund ist ein Streit zwischen den USA und China. Die US-Regulierer verlangen kompletten Zugriff auf die Prüfungsberichte von in New York gelisteten chinesischen Unternehmen, die aber in der Volksrepublik gespeichert sind. China lehnt die Freigabe bisher mit Verweis auf nationale Sicherheitsregeln ab.