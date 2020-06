Alibaba-Beteiligung treibt Yahoo an

Yahoos Geschäftsverlauf sieht dagegen eher trist aus, wenngleich der Vergleich hinkt. Yahoo selbst berichtete die Zahlen von Jänner bis März. Der Umsatz stagnierte im Jahresvergleich bei 1,1 Milliarden Dollar und der Gewinn fiel wegen hoher Kosten fürs Marketing und für neue Produkte um 20 Prozent auf unterm Strich 312 Millionen Dollar.

Ohne die Beteiligung an Alibaba wäre der Gewinn noch weiter gesunken. Yahoo hält 24 Prozent an dem chinesischen Unternehmen, das im März seine Börsenpläne verkündet hatte. Alibaba will seine Aktien am Finanzplatz New York unter die Anleger bringen. Es könnte das größte Börsendebüt seit Facebook vor zwei Jahren werden.