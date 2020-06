Alibaba wächst kräftig: Absatzplus von 40 Prozent

Der Umsatz von Alibaba stieg im Jahresvergleich um 40 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar, aktuell umgerechnet 3,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag an seinem Sitz im ostchinesischen Hangzhou mitteilte.

Die Vorlage der Geschäftsergebnisse kurz vor dem Handelsauftakt am Aktienmarkt in New York wurde überschattet von einer Kontroverse um schwere Vorwürfe chinesischer Aufsichtsbehörden gegen die weltgrößte Online-Handelsplattform.