Amazon.de wird künftig von Polen aus mitbetreut

Der Online-Händler Amazon hat mitten in einem festgefahrenen Streit mit der deutschen Gewerkschaft ver.di drei große neue Logistikzentren in Polen angekündigt. Jedes solle binnen drei Jahren rund 2.000 Arbeiter sowie in Stoßzeiten jeweils 3.000 saisonale Beschäftigte haben, teilte Amazon am Montag mit. Zwei sollen bis August 2014 öffnen, das dritte Mitte 2015. Jedes der drei neuen Logistik-Zentren soll eine Fläche von rund 13 Fußballfeldern besitzen.