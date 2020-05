Amazons Logistik-Standorte in Europa bleiben

Sie seien „völlig falsch“, erklärte eine Sprecherin am Mittwoch. „Es gibt keine Pläne, bestehende Amazon Logistik-Standorte in Europa zu schließen oder in andere Länder zu verlegen.“

Amazon prüfe aber angesichts des andauernden Wachstums ständig Möglichkeiten zum Aufbau zusätzlicher Kapazitäten. Zuletzt seien zwei neue Logistikzentren in Europa bekanntgegeben worden - in Brieselang bei Berlin sowie in Frankreich. Zu weiteren Expansionsplänen gebe es bisher keine Ankündigungen.



Die polnische Zeitung „Puls Biznesu“ hatte berichtet, Amazon wolle nach den Warnstreiks in den Warenzentren in Deutschland einen Teil der Aktivitäten nach Osteuropa verlegen. So seien drei große Logistik-Zentren in Polen geplant. Tschechische Medien berichteten ebenfalls von Plänen für neue Standorte, brachten sie aber nicht mit einer Verlagerung aus anderen Ländern in Verbindung.