Amazon droht mit Verlagerung seiner Drohnensparte

Wenn Amazon nicht bald die Erlaubnis bekomme, die Paket-Drohnen im Freien zu testen, habe das Unternehmen keine andere Wahl, als die entsprechende Abteilung für Forschung und Entwicklung ins Ausland zu verlagern, schrieb Vize-Verwaltungsratschef Paul Misener in einem auf Sonntag datierten Brief an die zuständige Luftfahrtbehörde FAA.

Bisher testet Amazon die automatischen Miniflugzeuge laut Misener im Labor und auf eigenem Versuchsgelände im Bundesstaat Washington an der Westküste. Es sei nun aber an der Zeit, die nächste Stufe der Tests zu starten. Bis jetzt könne Amazon diese Versuche wegen der strengen Regulierung des US-Luftraums nur in anderen Ländern machen.