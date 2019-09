Amazon kauft 100.000 Elektro-Lieferwagen für Paketzustellung

Der US-Händler Amazon hat am Donnerstag bekanntgegeben, klimaschonender wirtschaften zu wollen. Amazon-Chef Jeff Bezos versprach, der Konzern wolle seine Emissionen abbauen und kompensieren, um bis 2040 klimaneutral zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen wurden 100.000 Elektro-Lieferwägen bestellt, die ab 2021 bei der Paketzustellung zum Einsatz kommen sollen.

Andere Konzerne aufgefordert

Bezos will dafür werben, dass sich auch andere Großunternehmen der Initiative abschließen. Wenn Amazon mit viel Infrastruktur und der Auslieferung von rund zehn Milliarden Paketen im Jahr solche Klimaziele erreichen könne, „dann kann es jede Firma“, sagte Bezos. Ab 2030 soll zum Amazons gesamter Energieverbrauch aus erneuerbaren Quellen gespeist werden. Amazon werde zudem 100 Millionen US-Dollar in Wiederaufforstungsprojekte investieren, kündigt der Vorstandsvorsitzende an.

Die ersten Elektro-Lieferwagen sollen ab 2021 im Einsatz sein, bis 2030 sollen alle 100 000 ausgeliefert sein. Amazon sprach von der größten jemals gemachten Bestellung elektrischer Fahrzeuge. Sie werden von der Firma Rivian im US-Bundesstaat Michigan produziert, in die Amazon nach eigenen Angaben 440 Millionen Dollar investiert hat.