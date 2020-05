Amazon stellt 80.000 Zeitarbeiter für Weihnachtsgeschäft

Der Onlinehändler Amazon stellt in den USA 80.000 zusätzliche Mitarbeiter für das Weihnachtsgeschäft ein. Dies seien 10.000 mehr als im vergangenen Jahr, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Arbeitskräfte würden vor allem in den Lagerhäusern und im Versand benötigt. Amazon-Vizechef Mike Roth erklärte, dass "Tausende" dieser Zeitarbeitsverträge in längerfristige Beschäftigungsverhältnisse münden könnten.