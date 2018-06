Amazon zerstört massenhaft neuwertige Produkte

"Das kann doch nicht wahr sein."

Der Staatssekretär im deutschen Bundesumweltministerium Jochen Flasbarth hält dies für einen riesengroßen Skandal und prangert die Ressourcenverschwendung an. Ein solches Vorgehen passe einfach nicht in diese Zeit. Weiters sei Flasbarth überzeugt, dass viele Kunden von so einem Verhalten schockiert seien und dies nicht akzeptieren würden.

Der ehemalige deutsche Umweltminister Klaus Töpfer zeigt sich ebenso schockiert und meinte gegenüber Frontal 21: "Als ich es hörte, habe ich es nicht geglaubt. Das kann doch nicht wahr sein." Scharfe Kritik gibt es auch von der Umweltorganisation Greenpeace: "Das ist eine Riesenumweltsauerei."

Entsorgung auch für andere Onlinehändler

Außerdem hat Frontal 21 herausgefunden, dass Amazon anderen Onlinehändlern, die das Logistikservice "Versand durch Amazon" nutzen, das Entsorgungsservice anbietet, um unverkaufte Lagerbestände zu entsorgen. Auf Produktlisten seien beispielsweise Kinderturnschuhe, Kopfhörer und hunderte weitere Produkte mit der internen Versandmethode "destroy", also "zerstören", gekennzeichnet worden.