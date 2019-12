Analyst: Apple fährt iPhone-Produktion massiv zurück

Andere Analysten widersprechen

Auf der anderen Seite entkräftet die Analystin Katy Huberty von Morgan Stanley den negativen Ausblick. Demnach verkaufen sich die aktuellen iPhone-Modelle sehr gut und auch die Nachfrage sei ungebrochen. Auch andere Analysten berichten, dass sich das iPhone 11 wesentlich besser verkauft als erwartet.

Laut dem Rosenblatt-Analysten werden im kommenden Herbst insgesamt sechs neue iPhone-Modelle auf den Markt kommen. Das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Plus werde es demnach in einer 4G- und einer 5G-Variante geben. Ein mögliches iPhone 12 Pro Max soll lediglich in einer 5G-Konfiguration erhältlich sein.