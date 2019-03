Anexia: "Wir spielen in einer Liga mit Amazon und Alibaba"

Wachstum

Anexia hat immer mehr internationale Kunden. 2018 dazu gekommen sind u.a. die Harvard University, AIDA Cruises oder das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wie kommen diese Unternehmen auf Anexia?

Das gibt es viele Möglichkeiten: Über die klassische Weiterempfehlung, Internet, Berichte oder die Open-Source-Community. Unser großes Verkaufsargument ist, dass wir 90 Standorte weltweit haben. Wir denken langfristig und stehen für Kontinuität. Wir finden mit Kunden gemeinsam Lösungen, die andere nicht schaffen. Und wir erzählen Kunden keinen Blödsinn, wenn was schief läuft. Damit gehen wir sehr offen um.

Ihr Unternehmen kam von Anfang an ohne Investoren aus. Können heutige Start-ups Ihnen so etwas gleichtun?

Es kommt darauf an, was ich machen will. Bei mir war das relativ einfach. Ich habe ein Notebook gehabt und Software entwickelt, später Server dazu gekauft. Wenn man Hardware entwickeln will, wird das schwieriger sein. Wenn man wenig Kapital hat, dann überlegt man sich zwangsweise, wie man wirtschaftlicher arbeitet.

Und wenn man Geld von Investoren bekommt?

Man muss aufpassen, wenn man Geld von Investoren auftreibt, aber nicht einmal weiß, wofür man es ausgibt. Aber wenn du eine Geschäftsidee hast, die Kapital benötigen, dann ist es wichtig. Wenn du einen neuen Scooter-Sharing-Dienst aufbauen willst, dann brauchst du Kapital, um deine Tretroller überall hin zu stellen. Da gilt "first come, first serve". Aber wenn man sich ansieht, wie man etwa in Asien an Projekte herangeht, wie man da Geld in Unternehmen stopft - da erkaufen sich Leute Marktmacht. In Österreich haben wir diese Art Investoren gar nicht. Ich folge dem Spruch "Kopf schlägt Kapital". Nicht alles kannst du mit Geld erschlagen.

Einer Ihrer ersten Mitarbeiter ist laut firmeninternem Blog zu Anexia gekommen, weil er in einem Radiobeitrag gehört hat, dass Anexia auch HTL-Abbrecher aufnimmt. Wie gut kommt Anexia heute an Fachkräfte?

Die Lage ist in den vergangenen Jahren verdammt schwer geworden. Für neue Mitarbeiter muss das Geld stimmen, aber eine interessante Aufgabe ist wichtiger. Für einige Unternehmen ist das schwer, wir haben aber eine sehr diversifizierte Auftragslage. Unsere Mitarbeiter haben spannende Themen zu lösen. Im Moment suchen wir Leute aus allen möglichen Bereichen. Um die Ausbildung geht es uns dabei weniger, als um die Einstellung.

Sie haben mal öffentlich davon gesprochen, eine private IT-Berufsschule mitbegründen zu wollen. Was wurde aus dieser Idee?

Wir sind nach wie vor in der Ausarbeitung und führen Gespräche mit Partnerfirmen. Es gibt Konzepte wie eine Berufsgarantie nach der Ausbildung. Ich will das auch nicht nur auf eine Berufsschule konzentrieren. Es geht mehr um die Frage, wie du das Fachwissen erhältst, damit du einen Marktwert hast. Deine Ausbildung interessiert in unserer Branche niemanden. Interessant ist eher, welche Projekte du bereits umgesetzt hast, wie du verschiedene Werkzeuge miteinander kombinierst, wie du an Lösungen herangehst.