"Angry Bird"-Hersteller ließ Federn - Gewinn halbiert

Rovio will sein Angebot weiter diversifizieren und investierte im vergangenen Jahr mit dem Ziel, sich als globaler Entertainment-Konzern zu etablieren. So eröffnete das Unternehmen in Finnland, Spanien und China insgesamt sechs Vergnügungsparks. Mit mehr als 100 Kinderbuchtiteln in mehr als 30 Sprachen drängte Rovio zudem ins Verlagswesen. Außerdem plant der Handy-Spielhersteller auch Zeichentrickfilme mit den wütenden Vögeln. Der erste " Angry Birds"-Film soll 2016 Premiere haben. Abgerundet wird das Angebot von Fan-Produkten, etwa Plüsch-Wutvögeln.

Das Spiel " Angry Birds" wurde 2009 für Mobiltelefone von Apple entwickelt. Infolge seines enormen Erfolgs adaptierte Rovio Mobile das Spiel auch für alle anderen gängigen Mobiltelefontypen, Computer und Spielkonsolen. Inzwischen gibt es weitere " Angry Birds"-Spielversionen.