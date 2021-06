Antiviren-Spezialistin Marion Marschalek spricht am E-Day

Der E-Day der Wirtschaftskammer Österreich steht heuer im Zeichen der Sicherheit in Unternehmen.

Die zahlreichen Aspekte der Sicherheit im Unternehmen stehen im Mittelpunkt des diesjährigen E-Day, der am 3. März in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) stattfindet. Bei der E-Business-Veranstaltung zu Gast wird unter anderem Marion Marschalek sein, die beim Sicherheitsunternehmen G Data als Spezialistin für Schadsoftware tätig ist. Sie wird am Nachmittag über „Die Guten, Die Bösen und die Ahnungslosen“ im Cyberspace referieren.

Die Eröffnungs-Keynote hält der Sicherheitsberater und Krisenmanager Herbert Wagner, der als Einsatzleiter bei Großveranstaltungen wie dem Eurovision Song Contest und dem Donauinselfest tätig war.