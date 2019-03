Apple-Aktie steigt nach iPad-Ankündigung auf Viermonatshoch

Die Titel legten den sechsten Tag in Folge zu und stiegen um 1,2 Prozent auf 188,39 Dollar. Sie waren damit unter den größten Gewinnern im Dow-Jones-Index. Apple kündigte am Montag überraschend ein neues iPad-Modell an.Im vergangenen Geschäftsjahr (per Ende September) machte Apple mit Tablets einen Umsatz von 19 Milliarden Dollar, während mit den iPhones 167 Milliarden Dollar erlöst wurden. Die Apple-Aktien legten in diesem Jahr 18 Prozent zu.