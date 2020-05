Apple einigt sich mit insolventem Zulieferer

Nach der mysteriösen Pleite des Apple-Zulieferers GT Advanced Technologies haben sich beide Unternehmen geeinigt, in einer Fabrik in Arizona den Betrieb einzustellen. Dem Vergleich zufolge darf der Hersteller von kratzfestem Saphirglas in seinem Standort in Mesa mehr als 2000 Brennöfen verkaufen, die der iPhone-Hersteller finanziert hatte. Apple wird an den Verkaufserlösen beteiligt.

GT-Anwalt Luc Despins sagte am Dienstag, die Firmen gingen einvernehmlich getrennte Wege und würden sich nicht gegenseitig verklagen. Er kündigte zudem an, dass GT mehr Einzelheiten zur Insolvenz veröffentlichen werde. Demnach sollen am Freitag weitere Unterlagen eingereicht werden.